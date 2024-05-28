أسكتلندا.. زعيم الحزب القومي يطالب حكومة بريطانيا بالاعتراف فورا بدولة فلسطين

“ما الذي فعله كل منا لإنهاء المعاناة في غزة؟”

وجّه زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي جون سويني خطابًا يدعو فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، إلى الاعتراف فورًا بفلسطين دولة رسمية.

وجاء في نص رسالته إلى كل من سوناك وستارمر “أحثكما على القيام بالشيء الصحيح متأخرًا، والتعهد بالاعتراف الفوري بفلسطين دولة قائمة بذاتها”.

وأضاف سويني في خطابه إلى زعيمي حزب المحافظين والعمال “إذا لم تلتزما فورًا بالقيام بذلك، يمكنني أن أؤكد لكما أن نواب الحزب القومي الأسكتلندي سيطرحون تصويتًا ملزمًا بمجلس العموم في أول فرصة ممكنة بعد الانتخابات العامة”.

وتابع “نحن جميعًا لدينا واجب القيام بكل ما هو ممكن للتوصل إلى حل سلمي. ومن الواضح أن الاعتراف الكامل بفلسطين دولة قائمة بذاتها، سيكون خطوة كبيرة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم”.

“إحدى أعظم القضايا الأخلاقية”

وأكد سوني في خطابه إلى سوناك وستارمر أن “إنهاء الكارثة الإنسانية التي نراها في غزة هو بلا شك إحدى أعظم القضايا الأخلاقية في عصرنا”.

وأضاف “الأجيال القادمة سوف تنظر إلى الوراء، وتسأل: ما الذي فعله كل منا لإنهاء المعاناة في غزة؟”.

ودعا سويني بريطانيا إلى اتباع الخطوة التي قامت بها أيرلندا والنرويج وإسبانيا، بالاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية، موضّحًا أنه لو رفض سوناك القيام بهذه الخطوة فإن على ستارمر القيام بها في أول يوم له رئيسًا للوزراء.

يُذكر أن سوناك دعا إلى انتخابات عامة في الرابع من يوليو/تموز المقبل، مستندًا إلى التحسن النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير لحزب العمال.

ومن ثَم، فهناك توقعات واسعة لدى المراقبين أن حزب العمال بقيادة ستارمر سيفوز في الانتخابات القادمة، وسيتمكن ستارمر من تشكيل الحكومة.

حزب العمال: سنعمل على دعم حل الدولتين

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن متحدث باسم حزب العمال قوله إن الحزب “سيعمل مع الشركاء الدوليين للاعتراف بدولة فلسطين، بجانب دولة إسرائيل، في إطار الإسهام في الجهود المبذولة لضمان التفاوض القائم على أساس حل الدولتين”.

ووصف سويني الحزب القومي الأسكتلندي بأنه يمثل “بوصلة أخلاقية” بشأن غزة في مجلس العموم البريطاني.

يُذكر أن خطاب سويني جاء بعد أن أعلن جون ماسون، عضو الحزب القومي الأسكتلندي والنائب في البرلمان، أن المحكمة الجنائية الدولية “منحازة ضد إسرائيل”، وذلك بعد أن أعلن المدعي العام لها كريم خان أنه طلب من قضاة المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، ووزير الدفاع يوآف غالانت.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية كلًّا من نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.