أسكتلندا.. زعيم الحزب القومي يطالب حكومة بريطانيا بالاعتراف فورا بدولة فلسطين

ما الذي فعله كل منا لإنهاء المعاناة في غزة؟

وجّه زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي جون سويني خطابًا يدعو فيه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وزعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، إلى الاعتراف فورًا بفلسطين كدولة رسمية.

وجاء في نص رسالته إلى كل من سوناك وستارمر “أحثّكما على القيام بالشيء الصحيح متأخرًا والتعهّد بالاعتراف الفوري بفلسطين كدولة قائمة بذاتها”.

وأضاف سويني في خطابه لزعيمي حزب المحافظين والعمال “إذا لم تلتزموا فورًا بالقيام بذلك، يمكنني أن أؤكد لكم بأن نواب الحزب القومي الأسكتلندي سيطرحون تصويتًا ملزمًا في مجلس العموم في أول فرصة ممكنة بعد الانتخابات العامة”.

وتابع سويني قائلًا إننا جميعًا لدينا واجب القيام بكل ما هو ممكن للتوصل إلى حل سلمي. ومن الواضح أن الاعتراف الكامل بفلسطين، كدولة قائمة بذاتها، سيكون خطوة كبيرة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم”.

“أحد أعظم القضايا الأخلاقية”

وأكد سوني في خطابه لسوناك وستارمر أن “إنهاء الكارثة الإنسانية التي نراها في غزة هو بلا شك أحد أعظم القضايا الأخلاقية في عصرنا”.

وأضاف أن “الأجيال القادمة سوف تنظر للوراء وتسأل: ما الذي فعله كل منا لإنهاء المعاناة في غزة؟”.

ودعا سويني بريطانيا إلى اتباع الخطوة التي قامت بها إيرلندا والنرويج وإسبانيا، بالاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية، موضّحًا أنه لو رفض سوناك القيام بهذه الخطوة فإن على ستارمر القيام بها في أول يوم له كرئيس للوزراء.

يذكر أن سوناك دعا إلى انتخابات عامة في الرابع من شهر يوليو/تموز من عام 2024 الجاري، مستندًا على التحسن النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير لحزب العمال.

ومن ثم، هناك توقعات واسعة لدى المراقبين أن حزب العمال بقيادة ستارمر سيفوز في الانتخابات القادمة، وسيتمكن ستارمر من تشكيل الحكومة.

حزب العمال: سنعمل على دعم حل الدولتين

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن متحدث باسم حزب العمال قوله إن الحزب “سيعمل مع الشركاء الدوليين للاعتراف بدولة فلسطين، بجانب دولة إسرائيل، في إطار المساهمة في الجهود المبذولة لضمان التفاوض القائم على أساس حل الدولتين”.

ووصف سويني الحزب القومي الأسكتلندي بأنه يمثل “بوصلة أخلاقية” بشأن غزة في مجلس العموم البريطاني.

يذكر أن خطاب سويني جاء بعد أن أعلن جون ماسون، عضو الحززب القومي الأسكتندي والنائب في البرلمان، أن المحكمة الجنائية الدولية “منحازة ضد إسرائيل”، وذلك بعد أن أعلن المدعي العام لها، كريم خان، أنه طلب من قضاة المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، وزوير الدفاع يوآف غالانت.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية كل من نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.