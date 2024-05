اعتداء عنصري يطال “قباء” أقدم جوامع ليون (فيديو)

تعرّض جامع في مدينة ليون الفرنسية، اليوم الثلاثاء، لاعتداء عنصري، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وأفادت شبكة (BFMTV) الفرنسية بأن جامع “قباء” أقدم جوامع ليون الواقع في حي كروا روس، تعرّض لاعتداء.

وتمثل الاعتداء العنصري في كتابة عبارات مناهضة للإسلام على جدران الجامع، وفق المصدر.

وفي تدوينة له عبر منصة إكس، أعرب المجلس الإسلامي الفرنسي عن تنديده الشديد بالاعتداء العنصري على جامع قباء.

وعبّر عن تضامنه مع مسؤولي الجامع وجماعته، داعيًا الجوامع الأخرى في عموم فرنسا إلى اتخاذ الحيطة والحذر إزاء اعتداءات كراهية مشابهة.

Des inscriptions anti musulmanes ont été découvertes sur les murs de la mosquée de la Croix Rousse à Lyon dans la nuit du 27 au 28 mai. Le CFCM condamne fermement cet acte abject et exprime son soutien total et sa pleine solidarité aux fidèles et responsables de la mosquée. Face…

— CFCM (@CfcmOfficiel) May 28, 2024