“الثقب الأسود”.. تقرير داخلي إسرائيلي يكشف انتهاكات مروعة بحق معتقلي غزة

كشفت تقرير داخلي للجيش الإسرائيلي، نشرته صحيفة (هآرتس)، الثلاثاء، أن اثنين من سكان مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، استشهدا في مارس/آذار الماضي، إثر تعرّضهما للضرب المبرح من جنود الاحتلال.

وذكر التقرير أن عملية الاعتداء بالضرب جرت والمعتقلان “في طريقهما إلى سجن إسرائيلي”، وذلك ضمن سلسلة انتهاكات مورست بحق فلسطينيين من قطاع غزة اعتُقلوا على مدار أشهر الحرب داخل السجون الإسرائيلية وأثناء عمليات نقل المعتقلين لها.

ووصفت الصحيفة حالات الموت المفاجئ للمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية أو في الطريق إليها بأنها مثل “الثقب الأسود” حيث لم تتضح الأسباب الحقيقية لهذه الوفيات بعد.

وقالت الصحيفة “كان المعتقلان اللذان اعتقلهما جنود الجيش الإسرائيلي في مارس الماضي في منطقة خان يونس، واشتبهوا في كونهما مسلحين، لذا جرى تقييدهما وهما على قيد الحياة بحزام، ووضعهما على شاحنة”.

An Israeli Military Police investigation found that two detainees who were taken from Gaza to the Sde Teiman detention facility in Israel were beaten and later died, say two sources who spoke with Haaretzhttps://t.co/houk3G71rP

— Haaretz.com (@haaretzcom) May 28, 2024