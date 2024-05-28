القسام تقصف تجمعات للاحتلال وتعلن تفجير منزل مفخخ تحصنت به قوة إسرائيلية (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا مصورًا لاستهداف تجمعات جيش الاحتلال، شرق مخيم المغازي، بقذائف الهاون وصواريخ “رجوم”.

ونشرت القسام في بيان، اليوم الثلاثاء عبر منصة تلغرام، مشاهد لما قالت إنه “استهداف تحشدات العدو في محاور التقدم بالمنطقة الوسطى، شرق مخيم المغازي، بقذائف الهاون وصواريخ رجوم”.

كما أظهر الفيديو عمليه استهداف قوات جيش الاحتلال في محور نيتساريم بصواريخ “رجوم”.

تفجير منزل مفخخ

في السياق، أعلنت القسام تفجير منزل مفخخ تحصنت به قوة إسرائيلية خاصة في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل وإصابة أفرادها.

جاء ذلك ضمن سلسلة بيانات نشرتها القسام عبر حسابها على تليغرام، وأعلنت فيها أيضًا استهداف دبابة وقوات إسرائيلية في محورَي رفح ومخيم جباليا شمالي القطاع.

وقالت القسام إن مقاتليها “تمكنوا من تفجير منزل مفخخ مسبقًا بقوة صهيونية خاصة في مخيم الشعوت جنوبي رفح، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأضافت أنها قصفت في المحور ذاته بقذائف الهاون قوات العدو المتمركزة جنوبي مخيم يبنا.

وفي محور مخيم جباليا شمالي القطاع، قالت القسام إنها “استهدفت بقذيفة الياسين 105 دبابة صهيونية من نوع ميركافا في منطقة العلمي شمالي المخيم”.

ومنذ السادس من مايو/أيار الجاري، يشن جيش الاحتلال هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، مما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 117 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.