بلجيكا.. حكومة إقليم والونيا تحظر نقل الأسلحة لإسرائيل عبر مطاراتها

قررت حكومة إقليم والونيا في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، حظر نقل الأسلحة إلى إسرائيل عبر مطاراتها، استجابة لطلب من منظمات غير حكومية.

وقالت أنايس مانغون، المتحدثة باسم رئيس وزراء والونيا الناطقة بالفرنسية إليو دي روبو، لوكالة الأناضول، إن القسم المختص بالحكومة حقق في قضية إرسال الأسلحة إلى إسرائيل بعد أن طرحتها منظمات غير حكومية على أجندة الأسبوع الماضي.

وأضافت: نظرا إلى الوضع في غزة وقرارات محكمة العدل الدولية، قرر رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة وحظر جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأردفت: هذا يعني أنه من المحظور نقل المعدات العسكرية المدرجة في قائمة المعدات العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل عبر مطاري لييغ وشارليروا.

وسبق أن أعلنت منظمة العفو الدولية، وتنسيق العمل الوطني من أجل السلام والديمقراطية، ورابطة حقوق الإنسان، ومنظمة فريديساستي في بيان مشترك في 23 مايو/أيار الجاري، أنه تم إرسال ما لا يقل عن 70 طنا من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل من مطار لييغ.

وإقليم والونيا أحد الأقاليم الثلاثة المكونة لبلجيكا إلى جانب الإقليم الفلاماندي، وإقليم بروكسل العاصمة.

واستشهد 45 فلسطينيا وأصيب 249 آخرون أول أمس الأحد، أغلبهم أطفال ونساء، بقصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح.

وأثارت المجزرة انتقادات إقليمية ودولية حادة لإسرائيل، مع اتهامات بتحدي قرارات الشرعية الدولية، ودعوات إلى فرض عقوبات والضغط عليها لإنهاء الإبادة الجماعية ووقف الهجوم البري المتواصل على رفح منذ 6 مايو/أيار الجاري.