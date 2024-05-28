تشييع جثمان الجندي المصري الذي استشهد على الحدود مع رفح (فيديو)

شيّع أهالي محافظة الفيوم في مصر المجند عبد الله رمضان محمد قطب الذي استشهد أمس في اشتباك بين القوات المصرية وجيش الاحتلال الإسرائيلي عند معبر رفح.

وفي قرية العجميين مركز ابشواي بمحافظة الفيوم شارك المئات من أهالي القرية في تشييع جثمان عبد الله، وسط صيحات التكبير وهتاف “لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله”.

وكان الجيش المصري قد أعلن في بيان أمس الاثنين استشهاد عنصر تأمين على الحدود مع مدينة رفح جنوب القطاع إثر إطلاق نار.

وقال المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة المصرية “تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح”.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع تبادل لإطلاق النار بين جنوده وقوات مصرية قرب معبر رفح البري الفاصل بين غزة ومصر.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر لم تسمّها، أن الجانب المصري هو الذي “بدأ إطلاق النار”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جنديًّا مصريًّا قُتل في تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وجنود مصريين عند معبر رفح، مشيرة إلى أنه لا توجد إصابات في الجانب الإسرائيلي.