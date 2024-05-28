رشقة صاروخية تستهدف موقع كتيبة “أميتاي” الإسرائيلية شرقي رفح (فيديو)

أعلنت كتائب المجاهدين الفلسطينية، الثلاثاء، استهداف موقع كتيبة إسرائيلية شرقي رفح برشقة صاروخية.

وقالت في بيان مقتضب على تليغرام “استهدف مجاهدونا موقع كتيبة أميتاي الإسرائيلية شرقي رفح برشقة صاروخية “.

وأظهرت صور نشرتها الكتائب لحظة إطلاق الصواريخ.

وكشفت معطيات نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، إصابة 13 عسكريًّا بينهم 9 في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للمعطيات “ارتفع الثلاثاء عدد أفراد الجيش الإسرائيلي الجرحى منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 3617 من 3604 رُصدوا أمس”.

وبذلك يكون عدد مصابي الجيش خلال الساعات الـ24 الماضية قد بلغ 13 فردًا، بينهم 9 أصيبوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من أكتوبر، وفق المصدر ذاته.

كما ارتفع عدد ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده الذين أصيبوا خلال المعارك البرية في غزة إلى “1810 مقارنة بـ1801 رُصدوا أمس”.