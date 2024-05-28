رشقة صاروخية تستهدف موقع كتيبة “أميتاي” الإسرائيلية شرقي رفح (فيديو)

أعلنت كتائب المجاهدين الفلسطينية، الثلاثاء، استهداف موقع كتيبة إسرائيلية شرقي رفح برشقة صاروخية.

وقالت في بيان قصير لها على تليغرام “استهدف مجاهدونا موقع كتيبة أميتاي الإسرائيلية شرقي رفح برشقة صاروخية “.

وأظهرت صور نشرتها الكتائب لحظة إطلاق الصواريخ.

وكشفت معطيات نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، إصابة 13 عسكريا من عناصره بينهم 9 في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للمعطيات “ارتفع الثلاثاء عدد عناصر الجيش الإسرائيلي الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 3617 من 3604 تم رصدهم يوم أمس”.

وبذلك يكون عدد مصابي الجيش الجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 13 عنصرا، بينهم 9 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، والتي بدأت في 27 أكتوبر 2023، بحسب المصدر ذاته.

وعليه، ارتفع عدد ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده الذين أصيبوا بالمعارك البرية في غزة إلى “1810 مقارنة بـ1801 رصدوا أمس”.