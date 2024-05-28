سرايا القدس تقصف جنودا إسرائيليين في محيط مستشفى الصداقة التركي (فيديو)
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28/5/2024
نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، مشاهد من قصفها تموضعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الصداقة التركي في غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.
وقالت، في بيان عبر قناتها على تليغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من قصفها تموضعا لجنود العدو الصهيوني محيط مستشفى الصداقة التركي”.
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وفي بيان آخر قالت السرايا “قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60″ جنود وآليات العدو المتوغلة محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح”.
وعلى صعيد آخر، ذكرت سرايا القدس في بيان “قصف مجاهدونا بالاشتراك مع مجاهدي القسام بقذائف الهاون النظامي عيار 60 جنود وآليات العدو الصهيوني في محيط مبنى نورة الكعبي شمال مخيم جباليا”.
كما أعلنت أنها أسقطت طائرة كواد كابتر إسرائيلية من نوع “مافيك برو”، وسيطرت عليها في سماء مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
المصدر : الجزيرة مباشر