شاهد: “المقاومة الإسلامية في العراق” تستهدف إيلات بـ3 طائرات مسيّرة

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها استهدفت، مساء الاثنين، أهدافا عسكرية في مدينة إيلات الإسرائيلية (أم الرشراش) بواسطة طائرات مسيّرة.

وقالت في بيان عبر منصة تلغرام “استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق أهدافا عسكريةً في إيلات (أم الرشراش) بأراضينا المحتلة، بواسطة 3 طائرات مسيّرة”.

وأكدت المقاومة استمرارها في “دك معاقل الأعداء”، وفق البيان.

كما بثت مشاهد لما قالت إنه “إطلاق 3 طائرات مسيّرة باتجاه إيلات (أم الرشراش)”.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرتين مسيّرتين قادمتين من جهة الشرق، كانتا في طريقهما إلى مدينة إيلات الساحلية.

وقال الجيش في بيان على منصة إكس “بعد التحذيرات التي تم تفعيلها في منطقة إيلات قبل فترة قصيرة، نجحت طائرة مقاتلة جنبا إلى جنب مع مقاتلي الدفاع الجوي في اعتراض طائرتين مسيّرتين كانتا في طريقهما إلى أراضي البلاد من الشرق، ولم تقع إصابات”.

وأضاف “نؤكد أن الطائرات المسيّرة لم تخترق الأراضي الإسرائيلية”.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار دوت في أنحاء مدينة إيلات ومحيطها، للاشتباه في تسلل طائرة مسيّرة معادية.