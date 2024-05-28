كتائب المجاهدين تقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية (فيديو)

نشرت كتائب المجاهدين، اليوم الثلاثاء، مشاهد لقصفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم برشقة صاروخية ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام “كتائب المجاهدين تدك قوات العدو الصهيوني المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى”.

وكانت الكتائب قد قالت في بيان أمس الاثنين إن مقاتليها نفذوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة المهام العسكرية التالية: