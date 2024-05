لانحيازها لإسرائيل.. محتجون يقاطعون كلمة لوزيرة خارجية ألمانيا (فيديو)

تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لصيحات استهجان خلال فعالية بالعاصمة برلين بعد انحياز حكومتها لصالح إسرائيل على حساب الحق الفلسطيني.

وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجون يطلقون صيحات استهجان ضد بيربوك، خلال كلمتها في مهرجان الديمقراطية الذي أقيم في برلين، أول أمس الأحد، بمناسبة الذكرى 75 لإقرار الدستور.

واحتج بعض الحضور على سياسة الحكومة الألمانية الداعمة لإسرائيل والمنحازة ضد الفلسطينيين، وحاولوا منع خطاب بيربوك بإطلاق صيحات استهجان ورفع لافتات.

واتهم المحتجون الحكومة الألمانية بالانحياز لتل أبيب، وطالبوا بيربوك بالوقف الفوري لإرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

Anti-genocide protesters interrupted German Foreign Minister Annalena Baerbock, denouncing her government's unwavering support for Israel in perpetrating genocide in Gaza. pic.twitter.com/AFxV0XIUPr

— S A R A H✌️🇵🇸 (@sarabahaa94) May 28, 2024