مشاهد حصرية من مسيّرة إسرائيلية توثق نسف الاحتلال مربعات سكنية في حي الزيتون (فيديو)

أظهرت مشاهد حصرية حصلت عليها الجزيرة نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية في حي الزيتون بمدينة غزة.

والتقطت المشاهد مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، تم إسقاطها في غزة منتصف شهر مايو/أيار الجاري.

ويبدأ المقطع المصور من داخل ما بدا أنها مدرعة تابعة للاحتلال يجلس بداخلها عدد من الجنود يعملون على تشغيل المسيّرة.

وبعدها يعرض المقطع نسف مربعات سكنية ومنازل على مساحات شاسعة، مما أدى إلى تطاير الركام إلى ارتفاعات عالية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في حي الزيتون خلال الشهر الجاري، وسط مقاومة عنيفة من الفصائل الفلسطينية.