إصابة خطرة لطيار أمريكي في تحطم مقاتلة من طراز إف-35 (فيديو)

أصيب طيار أمريكي إثر تحطم مقاتلة عسكرية من طراز إف-35 كانت في طريقها إلى قاعدة جوية بولاية كاليفورنيا، في ساعات متأخرة من يوم الثلاثاء، بالقرب من مطار دولي بولاية نيومكسيكو.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن إدارة الإطفاء في مدينة ألباكيركي أن الطيار كان الشخص الوحيد على متن المقاتلة، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تحطم طائرته في الساعة 14:00 ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي بالقرب من مطار أكبر مدن ولاية نيومكسيكو.

وقالت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية المصنعة للمقاتلة إن الطائرة تحطمت بعد أن توقف الطيار للتزود بالوقود في قاعدة كيرتلاند الجوية في نيومكسيكو خلال رحلته من قاعدة وارث في تكساس إلى قاعدة إدواردز الجوية بالقرب من لوس أنجلوس.

وذكرت الوكالة أن الحادث هو الثاني من نوعه الذي يصيب طائرة عسكرية في نيومكسيكو خلال شهر. وتحطمت طائرة مقاتلة من طراز “إف-16 فالكون” في منطقة نائية بالقرب من قاعدة هولومان الجوية في إبريل/نيسان الماضي، مما أسفر عن إصابة الطيار بجروح طفيفة بعد أن تمكن من الخروج من الطائرة قبل سقوطها.