سياسة|الولايات المتحدة

إصابة خطرة لطيار أمريكي في تحطم مقاتلة من طراز إف-35 (فيديو)

مدة الفيديو 05 minutes 18 seconds
29/5/2024

أصيب طيار أمريكي إثر تحطم مقاتلة عسكرية من طراز إف-35 كانت في طريقها إلى قاعدة جوية بولاية كاليفورنيا، في ساعات متأخرة من يوم الثلاثاء، بالقرب من مطار دولي بولاية نيومكسيكو.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن إدارة الإطفاء في مدينة ألباكيركي أن الطيار كان الشخص الوحيد على متن المقاتلة، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تحطم طائرته في الساعة 14:00 ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي بالقرب من مطار أكبر مدن ولاية نيومكسيكو.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقالت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية المصنعة للمقاتلة إن الطائرة تحطمت بعد أن توقف الطيار للتزود بالوقود في قاعدة كيرتلاند الجوية في نيومكسيكو خلال رحلته من قاعدة وارث في تكساس إلى قاعدة إدواردز الجوية بالقرب من لوس أنجلوس.

وذكرت الوكالة أن الحادث هو الثاني من نوعه الذي يصيب طائرة عسكرية في نيومكسيكو خلال شهر. وتحطمت طائرة مقاتلة من طراز “إف-16 فالكون” في منطقة نائية بالقرب من قاعدة هولومان الجوية في إبريل/نيسان الماضي، مما أسفر عن إصابة الطيار بجروح طفيفة بعد أن تمكن من الخروج من الطائرة قبل سقوطها.

المصدر : أسوشيتد برس