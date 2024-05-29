اشتباكات في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة المكسيكية (فيديو)

اندلعت اشتباكات في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، بعد أن فرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع مظاهرات مناهضة للحرب على غزة، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وأفادت تقارير إخبارية بأن عشرات شاركوا في مظاهرة ” تحرك عاجل من أجل رفح” أمام السفارة الإسرائيلية، إلا أن اشتباكات اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين إثر محاولة متظاهرين تخطي حواجز نصبتها الشرطة في محيط السفارة.

وأظهرت لقطات مصورة الشرطة وهي تلقي الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، بينما يرد متظاهرون غاضبون بإلقاء الحجارة والزجاجات.

ودعا ناشطون مؤيدون لفلسطين إلى المظاهرة عقب المجازر الأخيرة التي شنتها إسرائيل على خيام النازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة المحاصر.

واستشهد 45 فلسطينيًّا وأصيب 249 آخرون أغلبهم أطفال ونساء، بقصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان، يوم الأحد، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

ورغم موجة الاستياء العارمة التي سبّبها استهداف تل أبيب خيام النازحين، عاد جيش الاحتلال وارتكب مجزرتين أخريين أمس الثلاثاء، واحدة منها استهدفت المنطقة نفسها وأسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين، والثانية استهدفت منطقة المواصي في رفح وأسفرت عن استشهاد 21 وإصابة 64 آخرين بينهم 10 في حالة حرجة.