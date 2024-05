“اقضِ عليهم”.. نيكي هيلي توقّع على قذيفة في شمالي إسرائيل (شاهد)

تداول سياسيون وصحفيون ووسائل إعلام إسرائيلية بإشادة صورة للمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وهي توقع على قذيفة في شمالي إسرائيل يُفترض إطلاقها على أهداف لـ”حزب الله” جنوبي لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتُظهر الصورة المتداولة، ولا سيما على منصة إكس، هيلي وهي توقع على القذيفة بـ”اقضِ عليهم.. أمريكا تحب إسرائيل دائما”.

ونشر وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على إكس، صورة هيلي وهي توقع على القذيفة، مشيدًا بها.

كما نشر حانوخ ميلفيديسكي، عضو الكنيست عن حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الصورة مع تعليق “أحب نيكي هيلي كثيرا. صديقة حقيقية لإسرائيل”.

وقال شولمو بولاك، صحفي بإذاعة “كول حاي” التابعة لليهود المتشددين (الحريديم) “تضيف نيكي هيلي توقيعها إلى القذيفة التي ستهبط قريبا على موقع لحزب الله مع تعليقها “اقضِ عليهم”.

وأضاف “إذا كان هناك ألف إعجاب هنا (على منشوره في إكس)، سأعلق هذه الصورة كملصق على اللوحات الإعلانية في أيالون”.

Dear Americans, Nikki Haley visited us today: She went to the West Bank settlements and then went to sign on a bomb "finish them". Just disgusting. Can you please take her back? We already have one Ben Gvir & we don't need your filthy death promoting politicians as well. Thanks! pic.twitter.com/8nnLxHzNHl

وأيالون هو شارع في تل أبيب (وسط) يشهد منذ أسابيع احتجاجات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت)، التُقطت صورة هيلي خلال زيارتها شمالي إسرائيل لإبداء تضامنها مع الدولة العبرية، بعد زيارتها الاثنين لمستوطنات بمحاذاة غزة.

ونقلت عن هيلي خلال زيارتها لإحدى مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء “لا تستمعوا لما تقوله وسائل الإعلام، فأغلبية الشعب الأمريكي تدعم إسرائيل”.

🇺🇸🇮🇱🇵🇸 Former U.S. Republican Presidential candidate and perpetual nut job Nikki Haley visited Israel, advocating for the Israeli Occupation Forces operation in Rafah.

During her visit, she called for the ethnic cleansing of Palestinians, attempted to whitewash Israeli war… pic.twitter.com/ZL7r9SP9zU

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 28, 2024