الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة أمريكية واستهداف 6 سفن (فيديو)

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيين في اليمن، الأربعاء، إسقاط مسيرة أمريكية من طراز “إم كيو 9” بصاروخ محلي الصنع، واستهداف 6 سفن في البحرين المتوسط والأحمر والمحيط الهندي.

وقال المتحدث باسم قوات الجماعة العميد يحيى سريع في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم إسقاط المسيرة أثناء “تنفيذها عملية عدائية في محافظة مأرب”.

وأشار إلى أن إسقاط الطائرة يأتي “بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في أجواء محافظة البيضاء”، كما أنها تعد الطائرة السادسة التي يتم إسقاطها من هذا النوع خلال معركة “دعم وإسناد الشعب الفلسطيني”.

وفي بيان آخر في وقت سابق الأربعاء، أعلن المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين استهداف 6 سفن في البحرين المتوسط والأحمر والبحر العربي في المحيط الهندي، ضمن المرحلة الرابعة من العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وذكر المتحدث أنه تم استهداف سفن “لاكس” بشكل مباشر في البحر الأحمر، مما أدى لتضررها بشكل كبير، كما تم استهداف سفينتي “موريا” و”سي ليدي” في البحر الأحمر أيضا.

وأوضح أنه تم تنفيذ العمليات الثلاث في البحر الأحمر بالصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إنه تم استهداف سفينة “مينرفا انتونيا” في البحر المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة، واستهداف السفينتين الأمريكيتين “آلبا” و”ميرسك هارتفورد” في البحر العربي بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ونقلت وكالة رويترزعن شركة الأمن الخاصة بالسفينة “لاكس”، اليوم الأربعاء، إن السفينة أُصيبت بخمسة صواريخ أُطلقت من اليمن لكنها تمكنت من الإبحار إلى وجهتها وطاقمها بخير.

وقال المتحدث باسم شركة الأمن الخاصة بالسفينة “أصيبت السفينة بأضرار، لم يتسرب لها ماء ولم تمل على أحد جانبيها ولا يوجد جرحى على متنها.. الجميع على متنها بخير”.

وتعرضت السفينة، التي تحمل شحنة حبوب، للهجوم أمس الثلاثاء قبالة مدينة الحُديدة اليمنية.

وتعمل السفينة في نقل البضائع السائبة الجافة وترفع علم جزر مارشال.

وأوضح المتحدث باسم شركة الأمن أن على السفينة “لاكس” 23 من أفراد الطاقم وهم أوكرانيون وفلبينيون ومصريون وفريق أمني من ثلاثة أفراد.