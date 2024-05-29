خرجا بحثا عن حطب فاغتالهما الاحتلال بالطائرات (فيديو)

شيع سكان قطاع غزة في مخيم النصيرات بوسط القطاع فلسطينيين اثنين من النازحين من بيت لاهيا بعد أن اغتالهما الاحتلال بالطائرات خلال محاولة عثورهما على أخشاب للطهي.

وروى صبحي العوضية تفاصيل استشهاد أخيه وصديقه إذ اعتاد الخروج معهما يوميا لجمع الأخشاب لإطعام عائلاتهم.

وقال صبحي إنه اعتاد الخروج يوميا مع أخيه وصديقهما بعد نزوحهما من منطقة “مشروع بيت لاهيا” شمالي القطاع إلى منطقة مخيم النصيرات، لجمع الحطب من أجل الطهي لإطعام أسرهم.

وأضاف صبحي أن شقيقه طلب منه اليوم عدم الخروج معه والبقاء في المنزل للبدء في إشعال النار للطهي. وتابع أنه بعد لحظات سمع أصوات قصف من طائرات للمنطقة التي كان يوجد فيها شقيقه وصديقه.

وأوضح أنهم انتظروا لفترة حتى جرى انتشال جثتي شقيقه وصديقه على عربة تجرها الحيوانات من المنطقة.

ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في قطاع غزة من خلال غارات بالطائرات أو قصف مدفعي أو حتى عمليات قنص خلال عدوانه المتواصل على القطاع منذ 236 يوما على التوالي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد 36171، معظمهم من النساء والأطفال وإصابة 81420 آخرين.