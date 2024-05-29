شاهد: سرايا القدس تُسقط مسيّرة إسرائيلية وتحصل منها على “معلومات مهمة”

أظهرت لقطات مصورة نشرتها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، لحظة إسقاطها مسيّرة إسرائيلية تحمل مواد متفجرة في سماء مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان إنها أسقطت مسيّرة كواد كابتر من نوع “مافيك برو”، وسيطرت عليها.

وأظهرت اللقطات قناصًا يحمل بندقيته ويصوبها إلى أعلى، بينما يجلس بجانبه مقاوم آخر يراقب عبر منظار حركة المسيّرة.

وأظهر الفيديو سقوط المسيّرة التي قال إنها كانت تحمل مواد متفجرة لإسقاطها فوق مخيم جباليا، ثم عرضت بعد ذلك حطامًا لمروحية.

وقالت سرايا القدس إنها سيطرت على المسيّرة، وحصلت منها على معلومات مهمة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 117 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.