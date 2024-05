عقوبات بحق نائب فرنسي رفع علم فلسطين داخل البرلمان

تعرض النائب الفرنسي سيباستيان ديلوغو عن حزب “فرنسا الأبية”، الثلاثاء، لعقوبات من الجمعية الوطنية بسبب رفعه العلم الفلسطيني أثناء جلسة أسئلة كانت تناقش الأوضاع في قطاع غزة.

ودعت رئيسة الجمعية يائيل براون بيفيه بعقد جلسة “على الفور” إلى لاتخاذ قرار بشأن العقوبات التي سيتم توجيهها إلى النائب وفقا للائحة التنفيذية للمجلس التي تنص على “معاقبة أي عضو يشارك في المظاهرات المخلة بالنظام أو يثير الفوضى”.

وعن تفاصيل العقوبة، سيتم خصم نصف راتبه لمدة شهرين واستبعاده من أعمال الجمعية الوطنية لمدة 15 يوما.

« Nous ne sommes rien sur terre, si nous ne sommes pas d’abord l’esclave d’une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la liberté. » Frantz Fanon

Pas de justice, pas de paix ! #Palestine #Rafah pic.twitter.com/JjunNMROvo

— Sébastien DELOGU (@sebastiendelogu) May 28, 2024