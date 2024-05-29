لحظة استهداف الحوثيين مسيّرة أمريكية وإسقاطها في مأرب (فيديو)

نشرت جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن مشاهد لإسقاط مسيّرة أمريكية من طراز “إم كيو 9” أثناء “تنفيذها عملية عدائية في محافظة مأرب”.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الجماعة العميد يحيى سريع في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم إسقاط المسيرة بصاروخ “أرض-جو” محلي الصنع.

ويظهر المقطع عملية رصد الطائرة، ثم إطلاق الصاروخ وإصابة المسيّرة بعدها.

وأشار بيان المتحدث إلى أن إسقاط الطائرة يأتي “بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في أجواء محافظة البيضاء“، كما أنها تعد الطائرة السادسة التي يتم إسقاطها من هذا النوع خلال معركة “دعم وإسناد الشعب الفلسطيني”.

وفي بيان خلال وقت سابق الأربعاء، أعلن المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين استهداف 6 سفن في البحرين المتوسط والأحمر والبحر العربي في المحيط الهندي، ضمن المرحلة الرابعة من العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبعد بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأت جماعة “أنصار الله” باستهداف مواقع في جنوبي إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، ثم استهداف سفن تتبع إسرائيل أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

وبدأت الجماعة في استهداف السفن الأمريكية والبريطانية منذ مطلع عام 2024 الجاري، قبل توسيع هذه المرحلة في منتصف مارس/آذار الماضي، لتشمل استهداف كل السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي.

وأعلنت الجماعة، في مطلع شهر مايو/أيار الجاري، بدء المرحلة الرابعة من عملياتها المساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتشمل “استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها قوات الحوثي”.