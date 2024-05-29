نواب يرفعون علم فلسطين خلال انعقاد البرلمان في فرنسا وإيطاليا (فيديو)

رفع النائب عن حزب فرنسا الأبية اليساري، سيباستيان ديلوغو، علما فلسطينيا الثلاثاء في الجمعية الوطنية خلال سؤال الى الحكومة عن الوضع في قطاع غزة، بينما لوّح عدد من نواب حركة خمسة نجوم الإيطالية بالأعلام الفلسطينية خلال جلسة نقاش في البرلمان بشأن الشرق الأوسط.

« Nous ne sommes rien sur terre, si nous ne sommes pas d’abord l’esclave d’une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la liberté. » Frantz Fanon Pas de justice, pas de paix ! #Palestine #Rafah pic.twitter.com/JjunNMROvo — Sébastien DELOGU (@sebastiendelogu) May 28, 2024

وتلقى النائب الفرنسي ديلوغو التحية من نواب آخرين في البرلمان الفرنسي، بعد قيامه برفع العلم الفلسطيني.

Macronie et Extrême droite main dans la main pour sanctionner mon collègue @sebastien_delogu La raison: avoir brandi un drapeau palestinien 🇵🇸 #cessezlefeu #gaza #Palestine pic.twitter.com/i8JVn6DgLS — François Piquemal (@FraPiquemal) May 28, 2024

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع اعتراف ثلاث دول أوروبية، هي إسبانيا وإيرلندا والنروج، رسميا بدولة فلسطين.

وفي إيطاليا، وقف عدد من نواب حركة خمسة نجوم المعارضين، ورفعوا خمسة أعلام فلسطينية وعلم السلام أثناء إلقاء زميلهم ريكاردو ريتشياردي العضو في مجموعتهم خطابا طالب فيه بالاعتراف بدولة فلسطين.

وبينما أشارت رئيسة الجلسة إلى أنه لا يجوز “إظهار أي رموز مهما كانت”، سارع النواب إلى تسليم الأعلام من دون التعرض لأي عقوبة فورية.

تعليق الجلسة

وأدى رفع ديلوغو علما فلسطينيا إلى تعليق جلسة الجمعية الوطنية، واستبعاده منها لمدة 15 يوما. ودانت رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه، النائبة عن المعسكر الرئاسي، ما وصفته بأنه سلوك “غير مقبول”.

وتنص الأنظمة التي استندت إليها على فرض عقوبات على أي عضو “يشارك في مظاهر تُخلّ بالنظام أو تثير الاضطرابات”. وردّا على أسئلة الصحافة، قال ديلوغو إن تصرّفه جاء بـ”مبادرة شخصية”.

وخلال جلسة الثلاثاء، سئل رئيس الحكومة الفرنسية غابرييل أتال عن موقف بلاده بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه راوغ ولم يجب.

وسألت زعيمة حزب الخضر سيرييل شاتيلان “نعم أم لا، هل ستعترف الحكومة الفرنسية بالدولة الفلسطينية؟”، لكن لم تتلق إجابة واضحة.

وكان حزب فرنسا الأبية قد وضع قضية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في صلب حملته للانتخابات الأوروبية.