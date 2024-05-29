سياسة|أوروبا

نواب يرفعون علم فلسطين خلال انعقاد البرلمان في فرنسا وإيطاليا (فيديو)

بالتزامن مع اعتراف ثلاث دول أوروبية رسميا بدولة فلسطين

متظاهرون يرفعون الأعلام الفلسطينية في ميلان في إيطاليا
متظاهرون يرفعون الأعلام الفلسطينية في ميلان في إيطاليا (رويترز)
29/5/2024-|آخر تحديث: 29/5/202401:17 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

رفع النائب عن حزب فرنسا الأبية اليساري، سيباستيان ديلوغو، علما فلسطينيا الثلاثاء في الجمعية الوطنية خلال سؤال الى الحكومة عن الوضع في قطاع غزة، بينما لوّح عدد من نواب حركة خمسة نجوم الإيطالية بالأعلام الفلسطينية خلال جلسة نقاش في البرلمان بشأن الشرق الأوسط.

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وتلقى النائب الفرنسي ديلوغو التحية من نواب آخرين في البرلمان الفرنسي، بعد قيامه برفع العلم الفلسطيني.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع اعتراف ثلاث دول أوروبية، هي إسبانيا وإيرلندا والنروج، رسميا بدولة فلسطين.

وفي إيطاليا، وقف عدد من نواب حركة خمسة نجوم المعارضين، ورفعوا خمسة أعلام فلسطينية وعلم السلام أثناء إلقاء زميلهم ريكاردو ريتشياردي العضو في مجموعتهم خطابا طالب فيه بالاعتراف بدولة فلسطين.

وبينما أشارت رئيسة الجلسة إلى أنه لا يجوز “إظهار أي رموز مهما كانت”، سارع النواب إلى تسليم الأعلام من دون التعرض لأي عقوبة فورية.

تعليق الجلسة

وأدى رفع ديلوغو علما فلسطينيا إلى تعليق جلسة الجمعية الوطنية، واستبعاده منها لمدة 15 يوما. ودانت رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه، النائبة عن المعسكر الرئاسي، ما وصفته بأنه سلوك “غير مقبول”.

وتنص الأنظمة التي استندت إليها على فرض عقوبات على أي عضو “يشارك في مظاهر تُخلّ بالنظام أو تثير الاضطرابات”. وردّا على أسئلة الصحافة، قال ديلوغو إن تصرّفه جاء بـ”مبادرة شخصية”.

وخلال جلسة الثلاثاء، سئل رئيس الحكومة الفرنسية غابرييل أتال عن موقف بلاده بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه راوغ ولم يجب.

وسألت زعيمة حزب الخضر سيرييل شاتيلان “نعم أم لا، هل ستعترف الحكومة الفرنسية بالدولة الفلسطينية؟”، لكن لم تتلق إجابة واضحة.

وكان حزب فرنسا الأبية قد وضع قضية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في صلب حملته للانتخابات الأوروبية.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية