نواب يرفعون علم فلسطين خلال انعقاد البرلمان في فرنسا وإيطاليا (فيديو)

رفع النائب عن حزب فرنسا الأبية اليساري، سيباستيان ديلوغو، علما فلسطينيا الثلاثاء في الجمعية الوطنية خلال سؤال الى الحكومة عن الوضع في قطاع غزة، بينما لوّح عدد من نواب حركة خمسة نجوم الإيطالية بالأعلام الفلسطينية خلال جلسة نقاش في البرلمان بشأن الشرق الأوسط.

« Nous ne sommes rien sur terre, si nous ne sommes pas d’abord l’esclave d’une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la liberté. » Frantz Fanon

Pas de justice, pas de paix ! #Palestine #Rafah pic.twitter.com/JjunNMROvo

