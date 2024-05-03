إطلاق 18 صاروخا من لبنان على جبل ميرون وجيش الاحتلال يجري مناورة “مباغتة” (فيديو)

أعلن إعلام إسرائيلي، اليوم الجمعة، رصد 18 صاروخًا أطلقوا من لبنان على منطقة جبل ميرون في منطقة الجليل الأعلى قرب الحدود.

جاء ذلك بحسب صحيفة “إسرائيل اليوم” التي قالت: “تم رصد 18 عملية إطلاق في الوابل الأخير على منطقة جبل ميرون، ولم تقع أضرار أو إصابات نتيجة إطلاق القذائف”.

ولم يعلّق جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما أوردته الصحيفة حتى الآن، لكنه تحدث عن مهاجمة أهداف عسكرية لـ(حزب الله) في منطقتي مركبا وعيتا الشعب جنوبي لبنان.

وقال في بيان، إن طائرات حربية أغارات اليوم على “مبنى عسكري” لـ(حزب الله) في منطقة مركبا.

وأضاف أن مدفعية الجيش أطلقت النار لـ”إزالة تهديد (لم يوضحه) في منطقة علما الشعب”.

وتابع: “خلال ساعات الليل تمت مهاجمة مبنيين عسكريين تابعين لحزب الله في عيتا الشعب”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة، قال إنها أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل، مبينًا أن عملية الاعتراض نتج عنها “ضرر مادي طفيف في بلدة جولس، نتيجة شظايا الصاروخ الاعتراضي”.

بالفيديو | مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا شمال #فلسطين المحتلة pic.twitter.com/H3wremsXEG — قناة المنار (@TVManar1) May 2, 2024

محاكاة الهجوم على حدود لبنان

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه أجرى مناورة “مباغتة” تحاكي الهجوم على حدود لبنان، وقال في بيان إنه أجرى “خلال الأسبوع الماضي مناورة مباغتة تم خلالها التمرن على سيناريوهات متنوعة”، تتعلق بالمواجهات الدائرة مع فصائل المقاومة في لبنان على الحدود الشمالية.

وأوضح أن المناورة شملت “نشرًا سريعًا للمدافع لأغراض هجومية”، مبينًا أنها تهدف لـ”محاكاة القتال في سيناريوهات قتالية مختلفة”، على الحدود اللبنانية في مواجهة (حزب الله).

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن “جنود لواء 282 يقومون بمهام دفاعية وهجومية على الحدود الشمالية منذ 3 أشهر، بعد قتالهم على الجبهة الجنوبية”، في إشارة للحرب في قطاع غزة.

🔴تمرين مفاجئ لمحاكاة عملية هجومية على الجبهة الشمالية نفذه اللواء 282 قوات لواء 282 تقوم بمهام دفاعية وهجومية على الحدود الشمالية منذ ثلاثة أشهر بعد قتالهم على الجبهة الجنوبية. خلال الأسبوع الأخير تم إجراء تمرين مباغت تم خلالها التدرب على سيناريوهات متنوعة حيث شمل التمرين نشر… pic.twitter.com/h9t1dejciR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 3, 2024

وقال الجيش في بيانه: “منذ نشوب الحرب أطلقت قوات المدفعية على الحدود الشمالية آلاف أنواع الذخيرة صوب آلاف الأهداف المعادية، كجزء من سلسلة متواصلة من العمليات والهجمات المخطط لها على بنى تحتية وأهداف تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية”.

ويشن (حزب الله) وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى هجمات ضد جيش الاحتلال، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 112 ألفًا بين شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.