اعتقال أكثر من ألفي متظاهر بالجامعات الأمريكية خلال أسبوعين

رصدت وكالة “أسوشيتد برس” عدد المتظاهرين الذين اعتقلتهم الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة خلال التظاهرات الطلابية الرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب معلومات حصلت عليها الوكالة من مصادرها الخاصة، فقد ألقت الشرطة القبض على ما يقرب من 2200 متظاهر، بينهم طلاب وأساتذة جامعيون، خلال الاحتجاجات في حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وكشفت الوكالة عن استخدام الشرطة لمعدات مكافحة الشغب والمركبات التكتيكية وأجهزة الانفجار السريع لإخلاء الخيام والمباني التي اعتصم بها الطلبة، مشيرة إلى أن أحد الضباط أطلق النار “بطريق الخطأ” من بندقيته داخل مبنى بجامعة كاليفورنيا، لكن دون أن يصاب أحد.

ومنذ 18 إبريل/نيسان الماضي، تشهد عشرات الجامعات ومنها مؤسسات التعليم العالي المرموقة بالولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة.

وأصبحت الجامعات بولاية كاليفورنيا من مناطق الاحتجاج الأكثر نشاطا خلال اليوم الأخير، إذ فُرّقت مخيمات التضامن مع غزة التي أقيمت في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد بضغط إدارات الجامعات والتدخل العنيف من الشرطة.

الشرطة الأمريكية تعتدي بالضـ.ـرب على طالب أثناء مظاهرات طلاب جامعة تكساس للتضامن مع غزة#الجزيرة_مباشر | #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/0GJQRGh2pY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 1, 2024

وفي جامعة كاليفورنيا حصلت “مشاهد فوضوية” عندما تدخلت وحدات الشرطة الخاصة ضد الطلاب، فيما أعلنت شرطة الولاية اعتقال ما لا يقل عن 200 شخص في مداهمة الشرطة للجامعة في لوس أنجلوس، واحتجازهم في سجن المقاطعة.

وتصاعد التوتر في جامعة كاليفورنيا الليلة الماضية عندما هاجمت مجموعة ملثمة مؤيدة لإسرائيل منطقة الخيام في الحرم الجامعي، واستغرق الأمر ساعات حتى تدخلت الشرطة في الحادث.

رفعت العلم وارتدت الكوفية الفلسطينية.. الشرطة الأمريكية تسحب طالبة جامعية من حفل تخرجها بولاية جورجيا الأمريكية#الجزيرة_مباشر | #أمريكا pic.twitter.com/BjjlL4qBE8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 2, 2024

كما تم فض مخيمات الاعتصام الاحتجاج واحتجاز الطلاب في جامعات نيو هامبشاير، وشمال أريزونا، وتولين.

وفي نيويورك رائدة مخيمات التضامن مع غزة، تم تفريق الناشطين بسبب تدخل الشرطة العنيف ضد الاحتجاجات التي شهدتها جامعات سيتي كوليدج، وستوني بروك، وبافلو، وفوردهام، بعد حراك جامعة كولومبيا.