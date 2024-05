الجنائية الدولية تحذّر من “التهديدات الانتقامية” ضدها

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، تحذيرًا إلى “الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام” منها أو من موظفيها، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكّل “هجومًا على إدارة العدالة”.

وقال مكتب المدعي العام كريم خان ومقرّه في لاهاي، في بيان نشره على موقع “إكس”، إنه يسعى إلى “الانخراط بشكل بنّاء مع جميع أصحاب المصلحة في كل مرة يكون الحوار متوافقًا مع صلاحياته”.

وأضاف “مع ذلك، فإن هذا الاستقلال وهذا الحياد يتم تقويضهما عندما يهدّد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفي المحكمة”، في حال اتخاذ “قرارات” بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته.

وحذّر من أن “مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتم تنفيذها، يمكن أن تشكّل هجومًا على إدارة العدالة”، المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وقال إن المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى وضع حدّ “فوري” لـ”محاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرّر على مسؤوليها”.

وأوضح المكتب أن “تهديد المحكمة أو موظفيها يعد جريمة ضد إقامة العدل بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي”.

ولم يرغب مكتب خان في أن يحدّد الجهة التي أطلقت هذه التهديدات، وما إذا كانت مرتبطة بإسرائيل والحرب على غزة.

