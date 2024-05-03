الشرطة الألمانية تفض بالقوة اعتصاما بجامعة هومبولت في برلين (فيديو)

فضت الشرطة الألمانية اعتصامًا نظمته مجموعة من المتضامنين مع فلسطين في حديقة جامعة “هومبولت” في العاصمة برلين.

وقبل تدخل الشرطة، طلبت رئيسة الجامعة جوليا فون بلوميتهال من المعتصمين فض احتجاجهم، إلا أنهم رفضوا.

وبعد انتظار لـ3 ساعات تدخلت الشرطة وأخرجت المعتصمين من حديقة الجامعة، وأوقفت بعضهم ممن قاوموا عناصرها.

Police interrupt the sit-in of Humboldt University of Berlin students in support of Palestine. pic.twitter.com/NQCWNidGSA — War Watch (@WarWatchs) May 3, 2024

وردد المتظاهرون خلال الاعتصام هتافات من قبيل: “غزة حرة”، و”أوقفي ألمانيا شحنات الأسلحة لإسرائيل”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”تحيا فلسطين”.

يأتي ذلك امتدادًا للاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ طلاب وطالبات وأساتذة جامعات رافضون للحرب الإسرائيلية على غزة في 18 إبريل/نيسان، اعتصامًا بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية، وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

NOW: Student occupation actions against the Gaza genocide have now reached Berlin. red. Media is on the ground as the first sit-in attempts are happening at the Humboldt University of Berlin. The number of participants is growing, though police presence is also increasing,… pic.twitter.com/4IFu2STkT0 — red. (@redstreamnet) May 3, 2024

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات المحتجين، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقًا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية، ومطالبات بوقف الحرب على غزة، ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.