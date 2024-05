الشرطة الألمانية تفض بالقوة اعتصاما بجامعة هومبولت في برلين (فيديو)

فضت الشرطة الألمانية اعتصامًا نظمته مجموعة من المتضامنين مع فلسطين في حديقة جامعة “هومبولت” في العاصمة برلين.

وقبل تدخل الشرطة، طلبت رئيسة الجامعة جوليا فون بلوميتهال من المعتصمين فض احتجاجهم، إلا أنهم رفضوا.

وبعد انتظار لـ3 ساعات تدخلت الشرطة وأخرجت المعتصمين من حديقة الجامعة، وأوقفت بعضهم ممن قاوموا عناصرها.

وردد المتظاهرون خلال الاعتصام هتافات من قبيل: “غزة حرة”، و”أوقفي ألمانيا شحنات الأسلحة لإسرائيل”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”تحيا فلسطين”.

يأتي ذلك امتدادًا للاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ طلاب وطالبات وأساتذة جامعات رافضون للحرب الإسرائيلية على غزة في 18 إبريل/نيسان، اعتصامًا بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية، وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

NOW: Student occupation actions against the Gaza genocide have now reached Berlin. red. Media is on the ground as the first sit-in attempts are happening at the Humboldt University of Berlin. The number of participants is growing, though police presence is also increasing,… pic.twitter.com/4IFu2STkT0

— red. (@redstreamnet) May 3, 2024