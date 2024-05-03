جامعة فرنسية عريقة تغلق أبوابها مؤقتًا وسط احتجاجات تضامن مع غزة

أغلقت جامعة “سيانس بو” في باريس أبوابها، اليوم الجمعة، بعد أن أخفقت نقاشات بين إدارتها والطلاب بشأن احتجاجات على الحرب في غزة في تهدئة التوتر مما دفع المحتجين للبقاء في بنايات الجامعة والسيطرة عليها خلال الليل.

وكشف طلاب احتجزتهم الشرطة أنه لا يزال هناك مجموعة مؤلفة من 50 طالبًا تشغل بنايات جامعة “سيانس بو” الرئيسية، صباح اليوم الجمعة، بعد أن ظل الطلبة هناك خلال الليل قائلين إن “المفاوضات مع قيادة الجامعة لا تحرز أي تقدم”.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” و”راديو فرانس إنتر” نقلا عن مذكرة داخلية أن الجامعة طلبت من الموظفين العمل من المنزل لأن بناياتها مغلقة.

وذكر أحد الطلبة متحدثا نيابة عن المحتجين أن مدير الجامعة رفض، أمس الخميس، مطالب من المتظاهرين بمراجعة علاقة “سيانس بو” مع جامعات إسرائيلية مما دفع المتظاهرين إلى مواصلة تحركهم إضافة إلى بدء شخص واحد على الأقل لإضراب عن الطعام.

وخلال الأيام القليلة الماضية أصبحت جامعة العلوم السياسية المرموقة مركزا لموجة احتجاجات شهدتها عدة كليات وجامعات في فرنسا بسبب الحرب والروابط الأكاديمية مع إسرائيل لكن نطاقها لم يتسع لما تشهده جامعات في الولايات المتحدة.