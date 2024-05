جامعة كولومبيا.. أكاديميون أمريكيون يطالبون بحجب الثقة عن نعمت شفيق

دعا أكاديميون بجامعة كولومبيا الأمريكية، الخميس، إلى حجب الثقة عن رئيسة الجامعة نعمت شفيق، على خلفية طلبها تدخّل الشرطة لفض مخيم الطلاب المناهض للحرب الإسرائيلية على غزة.

والثلاثاء، دخلت شرطة نيويورك إلى جامعة كولومبيا بعد تلقيها طلبًا من إدارتها، واعتقلت نحو 300 شخص و”نجحت في إزالة الخيام واستعادة مبنى هاملتون هول”.

وفي بيان للرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات، قال أكاديميو جامعة كولومبيا إنهم “يدينون بشكل لا لبس فيه قرار شفيق استدعاء شرطة نيويورك لإخلاء قاعة هاملتون وفض المخيمات”.

Columbia’s chapter of the American Association of University Professors called for a vote of no confidence in University President Minouche Shafik and other top University leadership, according to a Thursday news release.https://t.co/1c3ewQBB61

