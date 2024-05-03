حزب الله يستهدف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة شمالي إسرائيل (فيديو)

نشر الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني، الخميس، مشاهد من عملية استهدافه مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا شمال إسرائيل.

وفي الفيديو ظهر أحد مقاتليه حزب الله وهو يطلق الصاروخ الذي تتبعه كاميرا إلى مبنى وينفجر هناك.

كما بث حزب الله نسخة من فيديو للعملية التي جرت في 28 إبريل/نيسان الماضي، بالتصوير الحراري.

كما أعلن حزب الله، الخميس، مهاجمة موقعين آخرين للجيش الإسرائيلي عند الحدود مع جنوب لبنان.

وقال الحزب، في بيان مقتضب، إن مقاتليه “استهدفوا بقذائف المدفعية موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، وبأسلحة مناسبة (لم يذكرها) موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة (جنوب)”.

وأضاف أنه تمت إصابة الموقعين “بشكل مباشر”، دون ذكر تفاصيل أخرى بالخصوص.

غارة إسرائيلية على “عيتا الشعب”

في السياق ذاته، أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة “عيتا الشعب” في قضاء صور (جنوب)، دون توضيح هدف الغارة، ولا نتائجها.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، قصفا يوميا أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.