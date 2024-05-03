شهداء وجرحى بسقوط صندوق مساعدات شمالي غزة

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، الجمعة، سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين جراء سقوط صندوق مساعدات ألقته طائرات على شمال القطاع، دون أن تُفتح مظلاته.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: “سقوط صندوق مساعدات من الجو بشكل حر على مجموعة من المواطنين شمالي القطاع أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى”.

ولم يذكر بصل عدد الشهداء والمصابين، فيما لم يتسن معرفة هوية الطائرة التي ألقت المساعدات على شمال قطاع غزة.

وسبق أن تسببت حوادث مماثلة في استشهاد وإصابة أعداد من طالبي المساعدات في غزة.

وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 سنة، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن دمار شامل وهائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب بكوارث وأزمات إنسانية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.