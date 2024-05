مظاهرات الجامعات الرافضة للحرب على غزة تمتد لجامعات أستراليا (فيديو)

احتشد مئات المحتجين على الحرب الإسرائيلية في غزة أمام جامعة سيدني بأستراليا، اليوم الجمعة، وطلبوها بسحب استثماراتها من الشركات التي تربطها علاقات بإسرائيل في احتجاجات مستوحاة من حراك طلابي يجتاح الجامعات الأمريكية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي بدأ محتجون على الحرب اعتصامات مماثلة في جامعات بملبورن وكانبيرا ومدن أسترالية أخرى.

وعلى عكس ما يحدث في الولايات المتحدة حيث تفض الشرطة اعتصامات مؤيدة للفلسطينيين بالقوة في عدد من الجامعات، اتسمت مواقع الاحتجاج في أستراليا بأجواء سلمية مع وجود الشرطة بأعداد ضئيلة.

🧵1/ Fantastic speech this morning by Peter Slezak at the University of Sydney Gaza solidarity encampment rally. His mother and grandmother survived Auschwitz. Please listen to his words: "What are we saying when we say 'from the river to the sea'". This is a call for equality,… pic.twitter.com/xTwOPnbsdJ

