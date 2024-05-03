سياسة

وفاة نجل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (غيتي)
3/5/2024

توفي محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، متأثرًا بإصابة خطرة إثر حادث مروري بدراجته النارية في العاصمة التركية أنقرة قبل نحو شهرين.

وكان نجل البرهان أصيب بحادث مروري في أنقرة إثر اصطدام دراجته النارية بسيارة في 6 مارس/آذار الماضي.

وقد ذكرت وكالة أنباء “دوغان” حينها أن محمد البرهان كان يقود دراجته النارية في العاصمة التركية عندما اصطدم بمركبة، وسقط أرضًا على بعد أمتار عن دراجته النارية.

وأضافت أنه تم نقله إلى المستشفى حيث أدخل إلى قسم العناية المركزة، مشيرة في ذاك الوقت أن حياته لا تزال في خطر.

وبعد نحو شهرين من الرقود في المستشفى، أعلن الجمعة عن وفاة محمد.

نجل عبد الفتاح البرهان بعد الحادث
المصدر : الجزيرة مباشر