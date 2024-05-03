وفاة نجل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

توفي محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، متأثرًا بإصابة خطرة إثر حادث مروري بدراجته النارية في العاصمة التركية أنقرة قبل نحو شهرين.

وكان نجل البرهان أصيب بحادث مروري في أنقرة إثر اصطدام دراجته النارية بسيارة في 6 مارس/آذار الماضي.

وقد ذكرت وكالة أنباء “دوغان” حينها أن محمد البرهان كان يقود دراجته النارية في العاصمة التركية عندما اصطدم بمركبة، وسقط أرضًا على بعد أمتار عن دراجته النارية.

الصور الاولى من مكان تعرض نجل رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان لحادث سير بينما كان يقود دراجة نارية في العاصمة التركية انقرة https://t.co/NkqPIuGU5k pic.twitter.com/9zgzMuARIw — Salah (@MrSalah05) March 7, 2024

وأضافت أنه تم نقله إلى المستشفى حيث أدخل إلى قسم العناية المركزة، مشيرة في ذاك الوقت أن حياته لا تزال في خطر.

وبعد نحو شهرين من الرقود في المستشفى، أعلن الجمعة عن وفاة محمد.