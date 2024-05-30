إضراب تاريخي للعاملين في “نظام جامعة كاليفورنيا” تضامناً مع فلسطين

انضم أكثر من 12000 عامل في “نظام جامعة كاليفورنيا (UC) ” إلى الاحتجاجات على ممارسات إدارة الجامعة مع الطلبة المتظاهرين الرافضين لاستمرار الحرب في غزة.

وكان نحو 2000 من العاملين في النظام الذي يضم أكثر من 10 جامعات ومراكز بحثية في ولاية كاليفورنيا، قد بدؤوا الأسبوع الماضي إضرابا احتجاجا على ممارسات إدارة الجامعة مع الطلبة المتظاهرين الرافضين لاستمرار الحرب في غزة، والمطالبة بسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة أو الموجودة في إسرائيل.

وانضم العاملون الأكاديميون في جامعة كاليفورنيا، وجامعة كاليفورنيا في ديفيس، إلى 2000 شخص مضربين بالفعل في جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، كجزء من إضراب تاريخي في الجامعات تضامنا مع فلسطين، قد يدفع بنقابات أخرى للانضمام إليه لاحقاً.

وتعارض نقابة العاملين “UAW Local 4811” التي تضم 48 ألف عامل أكاديمي، سياسات “نظام جامعة كاليفورنيا” في التعامل مع الطلبة المحتجين والسماح للشرطة بالاعتداء عليهم واعتقالهم.

واعتقل أيضا عدد من العاملين الأكاديميين أثناء محاولاتهم حماية طلابهم من ردود الشرطة العنيفة على المخيمات التي أقاموها داخل الجامعة، ومنع بعضهم من الوصول إلى مكاتبهم .

وكان طلاب وأكاديميون رافضون للعدوان على غزة، قد بدؤوا في 18 إبريل/نيسان، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الأمريكية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.