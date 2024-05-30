الاحتلال يتسبب في حريق هائل في سوق الخضراوات ومجمع البيرة التجاري بالضفة الغربية (فيديو)

قالت بلدية البيرة، بالضفة الغربية المحتلة إن قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى اندلاع حريق كبير في حسبة (سوق الخضراوات المركزي) ومجمع البيرة التجاري.

وقال رئيس بلدية البيرة بالإنابة روبين الخطيب لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الحريق تسبب في اشتعال النيران في أكثر من 100 محل تجاري وبسطة في المجمع التجاري.

وأضاف أن الحريق أدى أيضا إلى إتلاف نحو 100 بسطة خضراوات وفواكه وملابس وأحذية وحلويات وأدوات منزلية وغيرها.

ولفت الخطيب إلى أن الاحتلال عرقل وصول طواقم الدفاع المدني إلى المكان أكثر من ساعة؛ مما تسبب في اتساع رقعة الحريق الذي امتد إلى مبان ومحالّ تجارية مجاورة، وأدى إلى خسائر مادية تقدر بعشرات الملايين من الشواكل (ملايين الدولارات).

وأكد الخطيب أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران في نحو 70% من المناطق التي اندلع فيها الحريق.

اقتحام رام الله والبيرة

وأفاد تقرير للدفاع المدني أن الحريق بدأ في عربات الخضراوات الخشبية وانتقل إلى بعض المحالّ التجارية.

وعملت 10 مركبات إطفاء بتعزيز من محافظتي القدس وسلفيت بمشاركة 60 رجل إطفاء ومساندة الشرطة والأمن الوطني وبلديتي رام الله والبيرة، على السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المجمعات التجارية المجاورة.

واقتحم الاحتلال مدينتي رام والبيرة فجر اليوم الخميس، ومنطقة دوار المنارة، وشارع سوق الخضراوات “الحسبة”، وشارع الإرسال، وحيي المصايف والبالوع، وعين منجد، والماسيون، ومنطقة رام الله التحتا، وأطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة خلال اقتحامه وسط رام الله.

وتمركزت آليات الاحتلال في شارع الحسبة، وداهمت شركتي العجولي للصرافة والخليج للصرافة واستولت على أموال وأحدثت دمارًا واسعًا فيهما.