القسام تنشر “فيديو” لإسقاط قذيفة على تجمع لجنود الاحتلال في محور نتساريم (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس“، مقطعًا مصورًا لإسقاط قذيفة أفراد على تجمع للجنود الإسرائيليين في محور “نتساريم”، جنوبي مدينة غزة.

ويظهر المقطع، الذي نشرته كتائب القسام مساء الخميس، إسقاط القذيفة على قوة من 7 جنود بجانب إحدى البنايات، وبالقرب منهم كانت تتوقف آلياتهم.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام مقطعًا مصورًا لتصدي “وسائط الدفاع الجوي للطيران المروحي ودك تحشدات العدو بقذائف الهاون بالاشتراك مع سرايا القدس في محور التقدم شمال قطاع غزة”.

كما أعلنت كتائب القسام في بيانات مختلفة خلال يوم الخميس، عن تنفيذ العمليات التالية:

بالاشتراك مع “ كتائب الشهيد أبو علي مصطفى “، دك قوات الاحتلال المتموضعة في محور “نتساريم” بقذائف الهاون.

“، دك قوات الاحتلال المتموضعة في محور “نتساريم” بقذائف الهاون. استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” في مخيم يبنا بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

استهداف ناقلة جند بقذيفة “الياسين 105” على مفترق العبد جبر في مخيم يبنا.

استهداف دبابة من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في محيط مسجد دار السلام جنوب مدينة رفح.

استهداف 3 جنود بقذيفة مضادة للأفراد أصابتهم بشكل مباشر بجوار بلدية الشوكة بمدينة رفح.

استهداف قوة راجلة مكونة من 5 جنود بعبوة “قفّاز” مضادة للأفراد، وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق حي التنور بمدينة رفح.

دك قوات الاحتلال المتوغلة خلف “تل زعرب” في مدينة رفح بقذائف الهاون.

استهداف قوة تحصنت داخل منزل وسط معسكر جباليا، شمالي القطاع، بقذيفة “تي بي جي”، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

استهداف دبابة من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في محيط مسجد الشيخ زايد، شمالي القطاع.

استهداف دبابة من نوع “ميركفاه 4” بعبوة “شواظ” في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

تفجير عبوة تلفزيونية في مجموعة من جنود الاحتلال كانوا يعتلون دبابة في مشروع بيت لاهيا، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

قصف كيبوتس “نيريم” برشقة صاروخية.

كما أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد” عن عملية مشتركة مع كتائب القسام تم خلالها استهداف آليتين عسكريتين تمركزتا في محيط مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح بقذائف “التاندوم” والـ”آر بي جي”.