تصريحات إسرائيلية بشأن أنفاق على الحدود مع غزة.. ومصدر مصري يعلّق (فيديو)

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم العثور على نحو 20 نفقًا في محور “فيلادلفيا”، أو محور صلاح الدين، قرب حدود قطاع غزة مع مصر، لكنه أوضح أنه لا يمكن الجزم بأن كل الأنفاق التي تم كشفها تقود إلى مصر.

وذكر المتحدث دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أنه يتم نقل المعلومات بشأن الأنفاق إلى الجانب المصري.

وزعم أن قوات الجيش العاملة في المنطقة عثرت على منصات لإطلاق الصواريخ، مؤكدًا أن حركة (حماس) استغلت المحور في عملياتها.

وأضاف أن حركة (حماس) استغلت قرب المنطقة من الحدود مع مصر، وأقامت هذه البنى التحتية حتى لا يهاجمها الجيش.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود أنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وأضاف المصدر المصري أن هناك “محاولات إسرائيلية مستمرة بتصدير الأكاذيب حول الأوضاع في رفح بهدف التعتيم على فشلها عسكريًا”.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع “فيديو” لما قال إنها فتحات لإطلاق الصواريخ والأنفاق في محور “فيلادلفيا” قرب الحدود مع مصر.