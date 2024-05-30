سرايا القدس تستهدف ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي بشمال قطاع غزة (فيديو)
نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مشاهد من عمليات استهداف لضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي بشمال قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.
وقالت في بيان عبر قناتها على تليغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من عمليات استهداف لضباط وجنود العدو الصهيوني شمال قطاع غزة”.
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وتظهر الصور رصد مجموعة من جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب بيت لاهيا، واستهدافها بصاروخ موجه من نوع 107.
كما تظهر الصور رصد مركبة عسكرية يستقلها ضباط إسرائيليون في المنطقة الشرقية شمالي القطاع، واستهدافها بقذائف الهاون.
وعلى صعيد العمليات في رفح جنوبي قطاع غزة، قالت السرايا في بيان إنها قصفت بقذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط تل زعرب غرب مدينة رفح.
وفي بيان آخر قالت السرايا “بالاشتراك مع كتائب القسام استهدفنا بقذائف “التاندوم” والـ”RPG” آليتين عسكريتين صهيونيتين تموضعتا في محيط مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح”.