أول تعليق من دونالد ترامب بعد إدانته التاريخية بتهم جنائية في نيويورك (شاهد)

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد إدانته بـ34 تهمة جنائية، إنه بريء، وإن بلاده تتجه نحو الجحيم.

ووصف ترامب ما وُجِّه إليه من تُهم بأنه “وصمة عار”، واصفًا محاكمته بأنها مشينة ومزورة، من قبل “قاضٍ فاسد ومثير للجدل”.

وأكد ترامب أن الحكم النهائي سيكون في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام من قبل الشعب، الذي وصفه بأنه يعرف ما يحدث.

وأضاف ترامب الذي شدد على براءته، أنه يناضل من أجل الولايات المتحدة ودستورها “لا بأس.. أنا أناضل من أجل بلادنا ودستورنا”.

هجوم على بايدن

وفي معرض حديثه، هاجم دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن، إذ قال “كل بلادنا تتعرض للتزوير حاليًّا من إدارة بايدن، من أجل إيذاء منافس سياسي وإيلامه، وأعتقد أن هذا عار”.

وقال إنه سيستمر في النضال والحرب إلى النهاية والانتصار، في ظل اتجاه البلاد نحو الجحيم، على حد تعبيره.

ووصف حال البلاد بأنها لم تعد كما كانت، وهي منقسمة وفي حالة فوضى، وقال إن الولايات المتحدة “أمة في حالة انحدار خطر”.

وتطرق كذلك إلى موضوع المهاجرين، واصفًا ملايين الناس الذين يتدفقون إلى البلاد حاليًّا بأنهم يأتون من السجون ومن المؤسسات العقلية وبأنهم “إرهابيون”، وأنهم يسيطرون على البلاد التي تعاني من مشاكل حقيقية، خاتمًا خطابه بأن المعركة لم تنته بعد.