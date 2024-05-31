إدانة ترمب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك

أدانت هيئة محلّفين في نيويورك، الخميس، الرئيس السابق دونالد ترمب بكل التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية، في تطوّر مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائياً، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.

وأقصى عقوبة قد يواجهها ترمب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام أقصر للمدانين بمثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.

من جهته اعتبر ترمب حُكم الإدانة الصادر بحقّه “عاراً”.

وقال إن “الحُكم الحقيقي” سيُصدره الناخبون في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن “صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لإبقاء دونالد ترمب خارج المكتب البيضاوي”.

أما حملة بايدن فاعتبرت أن إدانة ترمب دليل على أن “لا أحد فوق القانون”.

ووصف رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إدانة ترمب بـ”المخزية”.