إسبانيا ترفض أي تقييد إسرائيلي لنشاط قنصليتها في القدس وكاتس يرد

رفضت إسبانيا كل تقييد تعتزم إسرائيل فرضه على أنشطة قنصليتها في القدس ردا على اعتراف مدريد بدولة فلسطين، حسبما أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة.

وقال وزير الخارجية الإسباني في حديث مع إذاعة (أوندا سيرو) “أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ إن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي”.

وأضاف وزير الخارجية الإسباني، في حديثه أنه لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب إسرائيل، مشيرا إلى أن مدريد طلبت من إسرائيل، العودة عن هذا القرار.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قالت يوم الاثنين إنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران، بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القنصلية الإسبانية في القدس “مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية”.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي (يسرائيل كاتس) ذلك إجراء “عقابيا”.

Today, I rejected @jmalbares's request to lift the restrictions imposed on the Spanish consulate in Jerusalem.

The State of Israel will not remain silent in the face of the Spanish government's unilateral decision to recognize a Hamas-led Palestinian state @sanchezcastejon and…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 31, 2024