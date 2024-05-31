إسبانيا ترفض أي تقييد إسرائيلي لنشاط قنصليتها في القدس وكاتس يرد

رفضت إسبانيا كل تقييد تعتزم إسرائيل فرضه على أنشطة قنصليتها في القدس ردا على اعتراف مدريد بدولة فلسطين، حسبما أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة.

وقال وزير الخارجية الإسباني في حديث مع إذاعة (أوندا سيرو) “أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ إن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي”.

وأضاف وزير الخارجية الإسباني، في حديثه أنه لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب إسرائيل، مشيرا إلى أن مدريد طلبت من إسرائيل، العودة عن هذا القرار.

Haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en Consejo de Ministros el reconocimiento del Estado de Palestina. Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción. Por la paz, la justicia y la coherencia. pic.twitter.com/OYhRleIdHE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 22, 2024

“التوقف عن تقديم الخدمات للفلسطينيين”

وكانت الخارجية الإسرائيلية قالت يوم الاثنين إنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران، بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القنصلية الإسبانية في القدس “مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية”.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي (يسرائيل كاتس) ذلك إجراء “عقابيا”.

Today, I rejected @jmalbares's request to lift the restrictions imposed on the Spanish consulate in Jerusalem. The State of Israel will not remain silent in the face of the Spanish government's unilateral decision to recognize a Hamas-led Palestinian state @sanchezcastejon and… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 31, 2024

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي “رفضت اليوم طلب وزير الخارجية الإسباني رفع القيود المفروضة على القنصلية الإسبانية في القدس”.

وأضاف “لن تبقى دولة إسرائيل صامتة أمام قرار الحكومة الإسبانية الأحادي الجانب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بقيادة حماس والتصريحات المعادية للسامية لتدمير إسرائيل واستبدالها بدولة فلسطينية من النهر إلى النهر” على حد قوله.

España ha copatrocinado y votado a favor, junto a 142 países, de la resolución para que Palestina sea miembro de pleno derecho @UN. Celebramos su aprobación en Asamblea General @ONU_es. La solución de dos Estados con el reconocimiento del Estado palestino es la vía para la paz. pic.twitter.com/vBQJM2e9aS — José Manuel Albares (@jmalbares) May 10, 2024

وادعى أن “أي اتصال بين القنصلية الإسبانية في القدس وأفراد في السلطة الفلسطينية يشكل تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي وسيكون محظورا تماما”.

وقال “سنطبق هذه المبادئ التوجيهية بصرامة، وفي حالة حدوث انتهاكات، سيتم اتخاذ إجراءات إضافية، حتى إغلاق القنصلية الإسبانية في القدس” حسبما كتب في تغريدة على منصة إكس.

El Gobierno ha aprobado en el #CMin de hoy el reconocimiento del Estado de Palestina, una decisión que refleja el sentir mayoritario de la ciudadanía y el compromiso de España por la paz y la solución de dos Estados. pic.twitter.com/00LbK4hCR1 — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) May 28, 2024

الأكثر انتقادا لإسرائيل

وإسبانيا إحدى الدولة الأوربية الأكثر انتقادا لإسرائيل بسبب الحرب على غزة.

وأعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج الأسبوع الماضي الاعتراف بدولة فلسطين، في قرار دخل حيز التنفيذ في 28 من مايو/ أيار وأثار غضب إسرائيل.

كما أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ مثل هذه الخطوة خلال يومين، وقال إن حكومته وافقت، على قرار الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وأثار قرار سلوفينيا أيضا، تنديدا فوريا من إسرائيل، وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن أمله أن “يرفض” برلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين.