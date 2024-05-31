جماعة الحوثي تعلن ضرب حاملة الطائرات الأمريكية “آيزنهاور” ومسؤول في البنتاغون يرد (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الجمعة، أنها شنّت هجومًا صاروخيًّا على حاملة الطائرات الأمريكية “آيزنهاور”، ردًّا على ضربات أمريكية بريطانية لمحافظات صنعاء والحديدة وتعز باليمن.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، في كلمة متلفزة “في إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني واستمرارا في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور في البحر الأحمر”.

وأضاف سريع “نفذت العملية بعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة”.

بيان القوات المسلحة بشأن عملية استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "إيزنهاور" رداً على العدوان الأمريكي البريطاني الداعم للعدو الصهيوني الذي تسبب بوقوع 58 شهيدا وجريحا لإثناء شعبنا العزيز والقوات المسلحة عن موقفها المساند للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.

pic.twitter.com/MY07zdfpqC — العميد يحيى سريع (@army21ye) May 31, 2024

وأوضح سريع أن 6 غارات أمريكية وبريطانية أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 41 آخرين، بينهم مدنيون، مشيرًا إلى أن الغارات على محافظة الحديدة استهدفت ميناء الصليف، ومبنى الإذاعة في مديرية الحوك، ومعسكر غليفقة ومنزلين، معتبرًا أنها “جريمة حرب مكتملة الأركان”.

مسؤول في البنتاغون يعلق

بدوره قال مسؤول في البنتاغون للجزيرة مباشر، إن الولايات المتحدة “على علم بتقارير استهداف الحوثيين لحاملة الطائرات آيزنهاور وننظر في الأمر”. ولاحقًا قال “لم يتم ضرب حاملة الطائرات آيزنهاور وادعاءات الحوثيين غير صحيحة”.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن مسؤولين أمريكيين أن طائرات أمريكية شاركت في الهجوم على مواقع عسكرية للحوثيين انطلقت من حاملة الطائرات آيزنهاور، وأضافوا أن الضربات الأمريكية البريطانية استهدفت مواقع قيادة وقاذفات صواريخ وسفينة تابعة للحوثيين.

وقال الجيشان الأمريكي والبريطاني إنهما شنّا غارات على أهداف للحوثيين في اليمن، أمس الخميس، في إطار “جهود ردع الجماعة عن مواصلة استهداف الملاحة في البحر الأحمر”.

مشاهد أولية من جريمة استهداف العدوان الأمريكي البريطاني لمبنى الإذاعة في محافظة الحديدة31-05-2024 pic.twitter.com/zeOYxXAAha — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) May 31, 2024

وادعت وزارة الدفاع البريطانية أنها اتخذت “أقصى درجات الحذر في التخطيط للضربات لتقليل أي خطر على المدنيين أو البنية التحتية غير العسكرية”.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين “هذا العدوان الغاشم على اليمن عقاب لموقفه المساند لغزة، وذلك دعما لإسرائيل لمواصلة جرائم الإبادة الجماعية ضد القطاع الجريح والمحاصر والصامد”.

شهداء وجرحى جراء شن العدوان الأمريكي البريطاني غارات على صنعاء والحديدة، ونؤكد هذا العدوان الغاشم على اليمن عقابا لموقفه المساند غزة وذلك دعما لإسرائيل لمواصلة جرائم الإبادة الجماعية ضد القطاع الجريح والمحاصر والصامد. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) May 31, 2024

كما توعد المسؤول الحوثي محمد البخيتي في منشور على منصة إكس، وذلك بعد الهجمات الأمريكية البريطانية مباشرة، وقال إن “العدوان الأمريكي البريطاني لن يثنينا عن مواصلة عملياتنا العسكرية المساندة لفلسطين وسنقابل التصعيد بالتصعيد”.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك “نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”، في المقابل شكلت الولايات المتحدة تحالفًا وأرسلت طائرات لقصف ما تدعي أنه مواقع عسكرية لجماعة الحوثي.