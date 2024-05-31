اليمن.. عشرات الضحايا بقصف أمريكي بريطاني على مناطق تابعة للحوثيين (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وتعز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة الحوثي في خبر عاجل مساء أمس الخميس، إن الغارات استهدفت مناطق “النهدين في مديرية السبعين، ومنطقة جربان في مديرية سنحان، ومحيط مطار صنعاء الدولي”.

ولم تكشف القناة عن سقوط ضحايا في العاصمة صنعاء، لكنها قالت صباح اليوم الجمعة، إن الغارات التي استهدفت محافظة الحديدة أسفرت عن مقتل 16 يمنيًّا وإصابة 35 آخرين.

مشاهد أولية من جريمة استهداف العدوان الأمريكي البريطاني لمبنى الإذاعة في محافظة الحديدة31-05-2024 pic.twitter.com/zeOYxXAAha — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) May 31, 2024

استهداف 129 سفينة

وأمس الخميس، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة، إن جماعته “استهدفت خلال الأسبوع الجاري 10 سفن مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، وسفنًا تابعة لشركات (لم يذكرها) كسرت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأضاف أن “إجمالي السفن المستهدفة منذ بداية عمليات الإسناد لغزة (في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) بلغ 129 سفينة”.

وفي 3 مايو/أيار الجاري، أعلنت الجماعة بدء تنفيذ مرحلة رابعة من هجماتها التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول، باستهداف مواقع جنوبي إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية في نوفمبر باستهداف سفن تتبع إسرائيل أو مرتبطة بها.

وتمثلت المرحلة الثالثة باستهداف سفن أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب منذ مطلع العام، حيث يشنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في اليمن، ردًّا على هجماتهم البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.