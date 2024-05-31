بايدن يعلن خطة من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة (فيديو)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن إسرائيل اقترحت اتفاقا جديدا “شاملا” لوقف إطلاق النار، معتبرا أنه لا يمكنه “تفويت” هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق في غزة.
وأضاف بايدن في خطاب من البيت الأبيض “إليكم ما يتضمنه (الاقتراح): وقف كامل وتام لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين”.
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ودعا بايدن، حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن هذه هي الطريقة الأمثل للبدء في إنهاء هذا الصراع المميت، وفق وصفه.
وأضاف بايدن “بوقف إطلاق النار، سيمكن توزيع تلك المساعدات بأمان وفعالية على جميع المحتاجين إليها”.
وتابع “بصفتي شخصا كان له التزام طويل تجاه إسرائيل، وبصفتي الرئيس الأمريكي الوحيد الذي زار إسرائيل في وقت حرب، وبصفتي شخصا أرسل القوات الأمريكية للدفاع المباشر عن إسرائيل حينما هاجمتها إيران، أطلب منكم التروي والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه اللحظة.. لا يمكننا تضييع هذه اللحظة”.
#بايدن يكشف تفاصيل مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/FbyXiXCFQG
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 31, 2024
وهذه أبرز النقاط التي جاءت في خطاب بايدن
- نركز على هدنة ونهاية للحرب في غزة
- إسرائيل عرضت مقترحا جديدا شاملا
- المقترح الإٍسرائيلي الجديد يشمل ثلاث مراحل
- المرحلة الأولى ستستمر ستة أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإٍسرائيلية من المناطق السكانية في غزة
- سيعود الفلسطينيون إلى ديارهم
- المقترح الإٍسرائيلي نقل إلى قطر وحماس
- خلال الأسابيع الستة من المرحلة الأولى، ستتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية والتي ستشهد نهاية دائمة للأعمال القتالية
- المرحلة الثانية ستشهد تبادل كل الرهائن الأحياء المتبقين وستنسحب القوات الإسرائيلية
- في المرحلة الثالثة ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لغزة
- استمرار النزاع في غزة يستنزف قدرات إسرائيل ويزيد عزلتها ولن يعيد الرهائن
- هذا العرض هو الآن على الطاولة
- حماس لم تعد قادرة على تنفيذ هجوم آخر كهجوم السابع من أكتوبر
- أعلم أن البعض في إسرائيل لن يوافقوا على هذه الخطة ومنهم أعضاء في الحكومة
- أحث القيادة الإسرائيلية على دعم هذا الاتفاق رغم أي ضغوط
- أطالب الإسرائيليين بالتروي والتفكير فيما سيحدث لو خسرنا هذه الفرصة
- هناك مخاطر بزيادة عزلة إسرائيل في العالم
- نهج شامل كهذا سيؤدي إلى إسرائيل أكثر أمنا
- أمريكا ستساعد في صياغة حل على الحدود اللبنانية
- مصر وقطر تعملان على ضمان عدم استئناف حماس أي عمليات عسكرية ضد إٍسرائيل
- أمريكا ستضمن دوما حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها
- على حماس أن تقبل هذا الاتفاق
- الفلسطينيون تعرضوا لجحيم وقتل عدد كبير للغاية من المدنيين