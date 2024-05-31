بايدن يعلن خطة من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن إسرائيل اقترحت اتفاقا جديدا “شاملا” لوقف إطلاق النار، معتبرا أنه لا يمكنه “تفويت” هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق في غزة.

وأضاف بايدن في خطاب من البيت الأبيض “إليكم ما يتضمنه (الاقتراح): وقف كامل وتام لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين”.

ودعا بايدن، حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن هذه هي الطريقة الأمثل للبدء في إنهاء هذا الصراع المميت، وفق وصفه.

وأضاف بايدن “بوقف إطلاق النار، سيمكن توزيع تلك المساعدات بأمان وفعالية على جميع المحتاجين إليها”.

وتابع “بصفتي شخصا كان له التزام طويل تجاه إسرائيل، وبصفتي الرئيس الأمريكي الوحيد الذي زار إسرائيل في وقت حرب، وبصفتي شخصا أرسل القوات الأمريكية للدفاع المباشر عن إسرائيل حينما هاجمتها إيران، أطلب منكم التروي والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه اللحظة.. لا يمكننا تضييع هذه اللحظة”.

وهذه أبرز النقاط التي جاءت في خطاب بايدن