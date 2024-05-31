بصواريخ بركان.. حزب الله يستهدف مقر الفرقة “91” الإسرائيلية قرب حدود لبنان (فيديو)

أظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي استهداف ثكنة برانيت (مقر الفرقة 91 الإسرائيلية) على الحدود اللبنانية بصواريخ بركان الثقيلة.

وأكد حزب الله اللبناني العملية، معلقًا في بيان أن هذا الاستهداف يأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته التي وصفها بالباسلة والشريفة، كما يأتي ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على ‏بلدة مارون الراس، حسب البيان.

من جهتها أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة إكس سقوط صاروخين قرب بلدة حرفيش في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

2 רקטות נפלו סמוך לחורפיש שבגליל המערבי, אין נפגעים — גלצ (@GLZRadio) May 31, 2024

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت في وقت سابق من اليوم الوزاني جنوبي لبنان، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات، فجر اليوم، استهدفت بلدة عيترون في جنوب لبنان، حسبما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

وتتبادل فصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية في لبنان منذ 8 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفًا يوميًّا متقطعًا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفرعن سقوط المئات بين شهداء وجرحى في الجانب اللبناني، وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.