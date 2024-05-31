بعد إدانته.. ترمب: نعيش في دولة فاشية وقاضي محاكمتي فاسد ومجرم (فيديو)

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أن محاكمته الجنائية في نيويورك “غير منصفة للغاية”، وذلك بعدما انتهت بإدانته في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ لإسكات ممثلة أفلام إباحية.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن “المبلغ الذي دفعته لأحد الأشخاص دفعته بشكل قانوني ولم يشوبه أي شائبة قانونية”، مؤكدًا أنه سوف يستأنف القرار.

ومن برج ترمب في مانهاتن، اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، الرئيس الديموقراطي جو بايدن و”عصابته” بأنهم “مرضى” و”فاشيون”.

وفيما يلي أبرز تصريحات ترمب خلال المؤتمر: