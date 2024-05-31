بعد إدانته.. ترمب: نعيش في دولة فاشية وقاضي محاكمتي فاسد ومجرم (فيديو)
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31/5/2024
اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أن محاكمته الجنائية في نيويورك “غير منصفة للغاية”، وذلك بعدما انتهت بإدانته في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ لإسكات ممثلة أفلام إباحية.
وقال خلال مؤتمر صحفي إن “المبلغ الذي دفعته لأحد الأشخاص دفعته بشكل قانوني ولم يشوبه أي شائبة قانونية”، مؤكدًا أنه سوف يستأنف القرار.
ومن برج ترمب في مانهاتن، اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، الرئيس الديموقراطي جو بايدن و”عصابته” بأنهم “مرضى” و”فاشيون”.
وفيما يلي أبرز تصريحات ترمب خلال المؤتمر:
- لدينا قاض مثير للجدل في نيويورك والمحاكمة نفسها لم تكن عادلة
- قاضي محكمة نيويورك لم يترك الشهود يتحدثون بحرية أثناء محاكمتي
- لم يتعرض أي مرشح سياسي لما تعرضت له ولدينا رئيس من الفاشيين
- محاكمتي كانت فاسدة ولم تتم الاستجابة لمطلبنا بتغيير قاضي المحكمة
- لم أقم بتزييف السجلات التجارية والاتهامات ضدي باطلة
- هذه المحاكمة تأتي في وقت أتقدم فيه بست نقاط على بايدن في استطلاعات الرأي
- قاضي محاكمتي في نيويورك كان فاسدًا ومتآمرًا ضدي
- القاضي منع أحد الشهود من الشهادة والأمر يتعلق بالسياسة وليس بالقضية
- نحن نعيش في دولة فاشية
- قاضي محاكمتي هدد أحد الأشخاص النزيهين بالحبس 15 سنة إذا لم يتخل عني
- عندما علموا بعزمي خوض الانتخابات أقاموا هذه القضية ضدي
- عندما وجدوا استطلاعات الرأي تظهر تقدمي أقاموا هذه القضية ضدي
- المبلغ الذي دفعته لأحد الأشخاص دفعته بشكل قانوني ولم يشوبه أي شائبة قانونية
- سأستأنف على الحكم في قضيتي والقاضي طاغية
- قاضي محاكمتي عاملني بشكل سيء
- لدي دعم كبير من قبل الحزب الجمهوري
- الحكومة الحالية تعمل ضد مصلحة أمريكا وسمحت بفتح حدودنا أمام أناس غرباء لديهم سجلات إجرامية
- قاضي محاكمتي أمس هو قاض مجرم
- أعداد لا حصر لها من الإرهابيين تدخل بلادنا وكثير من تجار المخدرات دخلوا قادمين من فنزويلا
المصدر : الجزيرة مباشر